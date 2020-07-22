انقطاع خدمة الانترنت في 3 محافظات شرقية جراء السيول

انقطعت خدمة الانترنت في ثلاث محافظات يمنية جراء السيول التي تشهدها البلاد منذ أيام.



وقال سكان محليون فإن الانترنت انقطع منذ ظهر أمس الثلاثاء، في محافظات (حضرموت، شبوة، مأرب).



وكشف مصدر في اتصالات المهرة عن قطع كابل ألياف ضوئية في منطقة "قشن" نتيجة تدفق السيول، وفق مانقله "المصدر أونلاين".



وقال المصدر أن الفريق الفني عجز حتى الآن في الوصول لموقع القطع لإصلاح الكابل بسبب استمرار تدفق السيول.



وتشهد عدة محافظات يمنية، أمطار غزيرة أعقبها سيول جارفة تسبب بأضرار مادية كبيرة، مع توقعات باستمرارها لأيام.



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