شكرا لبحثكم عن خبر الجزيرة: هادي وضع ثلاثة شروط من اجل منح الانتقالي حقائب وزارية في الحكومة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن موقف الرئاسة اليمنية ومطالبها لتوقيع اتفاق الرياض ثابته ولم تتغير. ووفقا لقناة الجزيرة نقلا عن مصدر حكومي حسب قولها فإن الرئيس اشترط إلغاء الإدارة الذاتية وإعادة الأموال المنهوبة وتسليم سقطرى للحكومة الشرعية مقابل إشراك المجلس الانتقالي في الحكومة. Advertisements وأضاف المصدر أن المجلس الانتقالي لم يسلم جميع الأموال المنهوبة من حضرموت وعدن وأنه سحب عشرات المليارات من بنوك عدن خلال الشهرين الماضيين. مضيفا أن هناك وعود سعودية بالضغط على المجلس الانتقالي للموافقة وأن مشاورات الرياض شبه متوقف

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