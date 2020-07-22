شكرا لبحثكم عن خبر شاهد”بنك صنعاء” يصدر تعميم هام بشأن أسعار الصرف (وثيقة) . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر بنك صنعاء، الاثنين، تعميما هاما بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.

وتضمن التعميم، توجيه شركات الصرافة بمنع بيع العملات الاجنبية لتجار ومستوردي المشتقات النفطية والسلع الاساسية والذرة والحديد والصلب.

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وجاء التعميم بحجة منع المضاربة بالعملات وأسعار الصرف.

وكان الخبير الاقتصادي، علي التويتي، أشار إلى أن سوق العملات بصنعاء سيشهد تحسنا ونزول بشكل كبير، لكون الاجراءات التي اتخذتها لجنه المدفوعات والبنك المركزي؛ التابعة لحكومة صنعاء، صحيحة.

و وجهت الحكومة تجار المواد الغذائية والدواجن بعدم توريد مبيعاتهم الى شركات الصرافه وايداعها في البنوك.