شكرا لبحثكم عن خبر قناة العربية تنقل أول تصريح للملك سلمان بعد دخوله المستشفى "ماذا قال؟" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دحضت السعودية الأخبار والشائعات التي تناقلتها مواقع الكترونية حول وفاة الملك سلمان بعد دخوله المستشفى ونشرت قناة العربية فجر اليوم الأربعاء خبرا دحض كل تلك الشائعات وأكدت ان الملك بخير وبصحة جيدة.

وتوجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.

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وتلقى خادم الحرمين الشريفين العديد من المكالمات من الملوك والرؤساء والزعماء في الوطن العربي والعالم للإطمئنان على صحته.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز قد ترأس اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره بالمستشفى التخصصي حيث ناقشت الجلسة خطة الحج لهذا العام وعدداً من الموضوعات الهامة.