أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية من يومنا الأربعاء، 22/تموز/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/491490/ ـ التحالف يقصف تحركات للمليشيا في محافظة عمران https://www.elyamnelaraby.com/491489 ـ المليشيا تقصف أحياء سكنية في التحيتا جنوبي الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/491486 Advertisements ـ أمطار غزيرة توقف رحلات مطار سيئون بحضرموت وتقطع الاتصالات والانترنت https://www.elyamnelaraby.com/491480/ ـ تقرير أمريكي يحذر من سقوط مأرب بيد الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/491479 ـ تجدد المواجهات بين المقاومة والمليشيا في قعطبة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/491477

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