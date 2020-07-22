مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 12 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في مجزر وصرواح والعبدية.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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