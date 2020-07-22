شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 12 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في مجزر وصرواح والعبدية.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.