شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تعلن خبر سار و تسمح للمواطنين والمقيمين رسميا بالسفر والعودة في أي وقت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بيان رسمي، سمحت دولة خليجية، الأربعاء، لمواطنيها وأصحاب الإقامة الدائمة السفر خارج البلاد والعودة في أي وقت وللمقيمين بالعودة اعتبارا من أول أغسطس/ آب القادم.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية لدولة قطر نقلا عن بيان لمكتب الاتصال الحكومي.

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وجاء في البيان المواطنون والمواطنات القطريون وزوجاتهم وأزواجهم وأبناؤهم وأصحاب الإقامة الدائمة يمكنهم السفر خارج الدولة والعودة في أي وقت المقيمون سيسمح لهم بالعودة لدولة قطر اعتباراً من الأول من أغسطس 2020.

وأضاف البيان يلزم جميع القادمين إلى دولة قطر من الدول منخفضة الخطورة بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى المطار، والتوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع .

تأتي هذه التدابير في إطار المرحلة الثالثة من خطة من أربع مراحل لرفع القيود، المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من أول أغسطس/ آب.