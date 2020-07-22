شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة .. الانتقالي الجنوبي يطالب بربع الحكومة بدلا من الثلث والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "عدن الغد" تفاصيل جديدة عن مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض والتي تجرى حاليا في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "عدن الغد" ان اجتماعا مطولا ضم ممثلي المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية أمس الثلاثاء واستمر لاكثر من12 ساعة .
وناقش اللقاء الذي متوقع له ان يستمر اليوم الأربعاء تقاسم المناصب الوزارية .
وخفض المجلس الانتقالي في اللقاء الأخير عدد الحقائب التي يطالب بها من 8 إلى 6حقائب مطالبا بنيل حصة الحزب الاشتراكي اليمني والمقاومة الجنوبية .
وأشارت المصادر إلى ان شبه حالة من التوافق على ذلك قد تتم خلال لقاء يوم الأربعاء .
ومن المتوقع ان ينتقل الطرفان إلى مناقشة توزيع الحقائب الوزارية.
وأوضحت المصادر إلى ان محافظ المهرة الأستاذ ياسر علي محمد التحق صباح أمس بالوفود الواصلة إلى مقر المشاوارت لمناقشة حصة محافظة المهرة ووكيل المحافظة للشئون الفنية.
وأوضحت المصادر إلى ان وفد حضرموت بدأ هو الاخر المشاركة الفعلية في المشاورات .
وتم الاتفاق ايضا على بقاء رئيس الوزراء الحالي د. معين عبدالملك رئيسا للوزراء .
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