شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوجه رسالة عاجلة إلى معظم امراء وحكام دول العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برسالة عاجلة بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة.

ووفقا لوكالة واس أعرب عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته بما فيهم الامراء والحكام في جميع الدول الشقيقة والصديقة للمملكة .