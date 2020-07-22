شكرا لبحثكم عن خبر 32 طلقه من رشاشه الآلي في صدر إخوانه الاثنين .. هكذا فجر الكهالي مفاجأة صادمة لماذا أعدمهم وتخلص منهم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، الإثنين، تفاصيل جديدة حول مقتل شقيقين على يد شقيقهما الأكبر في العاصمة.
وقال أمن مديرية الصافية في العاصمة صنعاء في بيان نقله الإعلام الأمني لداخلية الحوثيين إنه تم ضبط المدعو محمد محمد أحمد الكهالي 30 عاما، والمتهم بارتكاب جريمة شنعاء بحق أخويه وقتلهما بطريقة وحشية، وهما فايز محمد أحمد الكهالي 24 عاما وكهلان محمد أحمد الكهالي 22 عاما.
وذكر أمن المديرية أن المتهم قام بإطلاق عدد 32 طلقة من سلاح نوع آلي على المجني عليهما ما أدى إلى وفاتهما على الفور.
وأشار إلى أن الجريمة ارتكبت نتيجة خلافات عائلية لافتا إلى إحالة المتهم للإجراءات القانونية.
وكان رجل الأعمال محمد محمد الكهالي، مدير مؤسسة الكهالي للصرافة في العاصمة صنعاء أقدم على قتل شقيقه ونشر صور جثثهم على “فيسبوك” والتحصن في منزله لساعات قبل أن يقوم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 32 طلقه من رشاشه الآلي في صدر إخوانه الاثنين .. هكذا فجر الكهالي مفاجأة صادمة لماذا أعدمهم وتخلص منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.