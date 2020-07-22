شكرا لبحثكم عن خبر قيادي بالانتقالي: معاناة الناس قشة ستقصم ظهر التحالف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد عضو هيئة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، بان معاناة الناس قشة ستقصم ظهر التحالف العربي. وقال العولقي في تغريدة له: ‏لو أن التحالف اهتم بمقترح المجلس الإنتقالي في يناير 2018 وشكلت حكومة حرب مصغرة تهتم بالخدمات جنوبا وتحريك الجبهات شمالا لتغير الحال كثيرا. Advertisements واشار الى انه حتى اتفاق الرياض تم تعطيله لمصلحة العبث. واختتم بالقول: معاناة الناس قشة ستقصم ظهر التحالف ولو بعد حين وأنا لكم ناصح أمين.

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