شكرا لبحثكم عن خبر بسبب صندل العيد.. طفل يقتل أباه في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق طفل يمني في محافظة تعز (جنوبي غرب البلاد)، النار على والده بسلاح "كلاشنكوف" وأرداه قتيلاً.

وقالت مصادر محلية، إن محمد سعيد قاسم (50 عاماً)، أحد أهالي منطقة الزغارير التابعة لمديرية شرعب الرونة (شمال غرب تعز)، قُتل بطلقة نارية من سلاح كلاشنكوف أطلقها عليه نجله مدين، البالغ من العمر 6 سنوات، عن طريق الخطأ.

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وحول تفاصيل الحادثة، نقلت العربية نت عن صحيفة" الشارع" المحلية عن مصادر قولها، إن نواف، النجل الأكبر للضحية، سلم شقيقه الطفل مدين السلاح، بعد أن سحب منه مخزن الرصاص، وقال له ممازحاً: "اقتل أبوك ما دام لم يشترِ لك صندل (حذاء) للعيد مثل أخوتك البقية"، فما كان من الطفل إلا أن قبض على السلاح وصوبه نحو والده، لتنطلق طلقة نارية أصابت الأب في البطن.

وأضافت المصادر أنه تم إسعاف الأب في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة بعد نصف ساعة من الحادثة، قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.