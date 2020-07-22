تجدد المواجهات بين المقاومة والمليشيا في قعطبة بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
الخليج 365 ـ الضالع
تجددت المواجهات بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، ومليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 21 يوليو /تموز 2020.
وذكرت مصادر عسكرية، أن تبادلاً جديداً للقصف المدفعي دار بين الطرفين اندلعت على إثره اشتباكات بالأسلحة المتوسطة في (قطاع باب غلق) شمال مديرية قعطبة.
وقالت المصادر، إن القصف المتبادل لا يزال متواصلاً حتى ساعة كتابة الخبر.
وكانت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني قد تمكنت من تنفيذ عدد من الكمائن الناجحة التي استهدفت مجاميع للحوثيين في القطاع الغربي لجبهة مريس وقطاع حبيل يحيى والثوخب غرب بلاد حَجْر رعين شمال غرب الضالع
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