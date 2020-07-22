شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، امس الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصاً في هادي القحطاني، الشهير بهادي بن كدمة، وهو أقدم سجين سعودي نفذ جريمة قتل في مدينة أبها، وذلك بطعن الضحية بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته، في جريمة وقعت إثر خلاف بين الجاني والضحية.

وبحسب بيان الداخلية: “أقدم هادي بن سعود بن مهدي القحطاني، على قتل مهدي بن هادي بن معيض القحطاني، وهما سعوديان، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته إثر خلاف بينهما”.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني

عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟!

شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني

شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو)

عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه

Advertisements

شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو)

شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل

ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية

فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو)

عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وتابع البيان: “بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص”.

وأضاف البيان: “أيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم، وأيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد ذلك من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني هادي بن سعود بن مهدي القحطاني اليوم الثلاثاء بمدينة أبها بمنطقة عسير”.