شكرا لمتابعة خبر عن ضابط مفصول من قوات طارق صالح يبريء الحوثيون من دم الرئيس الراحل صالح ويتهم دولة خليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدلى ضابط مفصول من قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، بفبركات متناقضة لقناة حوثية تبريء الحوثيون من دم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وزعم عبدالملك الابيض، في لقاء مع قناة اللحظة الفضائية المملوكة لقيادات في جماعة الحوثيون ، تابعه المشهد اليمني، عن وجود وثائق دامغه تثبت تورط طارق صالح في قتل عمه علي عبدالله صالح، خلال انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017م.

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وأدعى بأن الرئيس علي عبدالله صالح قتل بتخطيط ورسم طارق مع الاماراتيين؛ لكنه تناقض مع نفسه في ذات الوقت؛ بالاشارة إلى أن من قتله كان موجود ومعروف اسمه ولقبه وقريته ورتبته العسكرية وعلاقته بطارق.

وزعم بان مقاتلي الحوثيون مبرؤن من دم صالح و أي منهم لم يقتل أو يعتدي اوحتى تطاول على الزعيم صالح ومن دبر و اتفق مع الاماراتيين هو طارق صالح نفسه.

ولفت إلى أن طارق صالح حينها خرج بسيارة وهو يدعو عمه الرئيس علي عبدالله صالح بالخروج معه لكن صالح رفض لانتظاره من بعض المشائخ في سنحان؛ حد زعمه.

وللمرة الثالثة؛ بدى الابيض متخبطا و متناقضا في حديثه، بأن من اعتدى على صالح هو الجحشي من سنحان وقد قال حينها .. الرئيس الله يرحمه انا في وجيهكم.. و أن قاتله كان من خبرة طارق صالح ورتبته العسكرية (رائد) من الجحشي ولكنه تحاشا ذكر اسمه؛ كما يدعي، وقبل ذلك تم اقتحام منزل الرئيس صالح و أخذه ضمن الأسرى ومعالجته في المستشفى العسكري بصنعاء.

وذكر بأنه كان يعتقد بمقتل طارق صالح مع عمه الرئيس صالح ولكن عندما علم بنجاته دارت في رأسه الشكوك؛ كيف قتل صالح وطارق لم يقتل بالرغم أنهما كانا معا ساعه المعركة واقتحام المنزل.

وأشار إلى أنه لا تربطه أي علاقه مباشره بالرئيس السابق صالح لكن الأخير كان يعرفه عن بعد و أطلق عليه اسم (البايز) بمعنى المشاغب.

وكانت قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، أعلنت فصل المدعو عبدالملك الابيض لعدم انضباطه

وكانت قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، أعلنت فصل المدعو عبدالملك الابيض لعدم انضباطه والتزامه، و تم منحه مصاريف لمغادرة الساحل.

ولم تحدد، رتبة المذكور أو الجهة التي غادر إليها، لكن مصادر، مقربة قالت أن الابيض يحمل رتبة عقيد، وتم فصله نتيجة لتصرفاته المشبوهة.