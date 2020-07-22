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كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:50 صباحاً - العثور على فنان شهير جثة هامة .. وصدمة حقيقية للوسط الفني والشرطة تفجر مفاجأة بشان سبب الوفاة.. شاهد من يكون؟

تعرض الوسط الفني لصدمة جديدة، عقب العثور على جثة فنان شهير جثة هامدة داخل شقته، كما أن الشرطة فجرت مفاجأة عن سبب الوفاة، مشيرة إلى أن الفنان أقدم على الانتحار.

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وفي التفاصيل، عُثر على الفنان الهندي الشاب "سوشيل جودا" 30 عاماً جثة هامدة بمنزله في مسقط رأسه بمنطقة مانديا التابعة لولاية كارناتاكا حسبما ورد بموقع republicworld .

وقالت المصادر، إنه عُثر على الفنان مفارقًا للحياة في منزله، وتم تسليم الجثة إلى أسرته، وأكد مفتش الشرطة، في تصريحات صحفية، أن الأسرة تسلمت الجثمان على الفور تمهيدًا لمراسم الدفن.

وفي الوقت ذاته، قالت دنيا فيجاي، إحدى صديقات سوشيل، إن الانتحار لم يكن حلا لكل المشاكل، مشيرة إلى أن الناس يفقدون الأمل وسبل العيش بسبب وباء "فيروس كورونا"، يجب أن نبقى أقوياء لهزيمة هذه الأزمة.

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