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كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:50 صباحاً - سعودي يقتل زوجته في الشارع بطريقة بشعة والسبب صادم

أقدم مواطن سعودي على قتل زوجته في الشارع أمام أحد المحالات التجارية في حي الروابي بمحافظة جدة، عبر تسديد عدة طعنات متتالية لها، الأمر الذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة قبل هروبه في سيار ة خاصة.

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وحسب صحف محلية، فقد تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد بلاغا بالواقعة ، وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين العثور على سيدة مضرجة بالدماء بعد أن تلقت عدة طعنات.

وأكد شاهد عيان ملاحظته امرأة تسير بينما يلاحقها شخص بيده سكين طعنها عدة طعنات ولاذ بالهرب عبر سيارة خاصة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأقر في اعترافاته الأولية بقيامه بطعن زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما.

جرى تسليم المتهم إلى مركز شرطة الجامعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

فيما أكدت صحيفة الوطن السعودية، نقلا عن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المرأة توفيت متأثرة بالطعنات التي تلقتها .

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