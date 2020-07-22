شكرا لقرائتكم خبر عن لطفية باب الحارة وشقيقتها تصدمان الجميع بظهورهما الاخير! ..شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:50 صباحاً - لطفية باب الحارة وشقيقتها تصدمان الجميع بظهورهما الاخير! ..شاهد

شاركت الفنانة السورية ليليا الاطرش والتي عرفها محبوها من خلال شخصية لطفية في مسلسل باب الحارة متابعيها بصورة جمعتها بشقيقتها لانا بمناسبة عيد ميلاد الاخيرة .

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وعايدت لطفية باب الحارة شقيقتها لانا بمناسبة عيد ميلادها من خلال نشر صورتهما معا وكتابة معايدة بكلمات دافئة ومليئة بالمحبة .

وظهرت لانا رفقة شقيقتها ليليا بمكياج قوي وفستان أبيض بينما اعتمدت نجمة باب الحارة على ارتداء فستان لون أخضر وأسدلت شعرها على اكتافها وأبرزت معالم وجهها القوية والفاتنة بمكياج قوي في الصور وتركت تعليقاً على الصور قالت فيه: “بتطلعلي ضغطي باليوم مية مرة بعلق معا بالساعة خير الله بس بتضل نوسة ومابقدر بلاها كل سنة وانت سالمة حبيبتي ودايما شوفك مبسوطة وطايرة من الفرح … حبيبتي الصغيرة لانا الأطرش”

واختلف متابعو لطفية باب الحارة بتحديد اي الشقيقتين اجمل من الاخرى ففي الوقت الذي انحاز بعضهم للطفية باب الحارة اختار اخرون شقيقتها لانا

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