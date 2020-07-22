شكرا لبحثكم عن خبر علي عبدالله صالح يظهر مجددا في صنعاء "صور" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لشخص يشبه إلى حد كبير الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وقال النشطاء بأن الصور لشبيه الرئيس الراحل "صالح" أثناء تجوله في شوارع صنعاء.

وأوضحوا بأن الشخص الموضح بالصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية.

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وأشاروا إلى أنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء وسبق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس صالح.

وكان صالح قد قتل في صنعاء عقب محاولته فض الشراكة مع مليشيات الحوثي في نهاية العام 2017م.