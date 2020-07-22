شكرا لبحثكم عن خبر مياه الصرف الصحي تجبر أهالي كريتر على النزوح! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أجبرت مياه الصرف الصحي "المجاري" أهالي شعب العيدروس بمدينة كريتر في عدن على النزوح من منازلهم.

وقال الناشط المجتمعي سامي العدني أن بعض الأسر بدأت بالنزوح من منطقة شعب العيدروس بكريتر إثر عودة مياه الصرف الصحي إلى المنازل.

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وكتب العدني منشور على موقع "فيسبوك" قال فيه: منذ أسبوع ونحن نناشد مؤسسة المياه والصرف الصحي ممثلة بالأخ فتحي السقاف مدير المؤسسة بالمحافظة والأخ سامي انور مدير الصرف الصحي بالمديرية لحل مشكلة المجاري في مجرى السيول الواقع بشعب العيدروس وكل يوم يوعدونا بنزول فرقة لحل المشكلة التي من بعدها قام احد المواطنين بترك منزله الملك وقام بتأجير بيت في منطقة القطيع ناهيك عن باقي المنازل الذي لم يعودوا بإستطاعتهم استخدام الحمام بسبب عودة مياه الصرف الصحي الى منازلهم ولكنها وعود كاذبة.

وأضاف: اضطريت الى انزال هذه المناشدة للرأي العام بعد وعود كاذبة من قبل قيادة المؤسسة لمدة أسبوع كامل .. حسبي الله ونعم الوكيل.