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كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:54 صباحاً - شاهد.. تسريب صورة فاضحة لنجمة طيور الجنة “ديما بشار” وهي تمارس هذا الفعل الفاضح .. (صورة صادمة)

تداول رواد الشبكات الاجتماعية صورةً لنجمة قناة «طيور الجنة» ديمة بشار وهي تحمل طفلة حديثة الولادة بين ذراعيها، وتحدث البعض عن زواج المغنية الشابة من رجل أعمال أردني وإنجابها للطفلة التي في الصورة.

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وفي الصورة ظهرت ديمة مرتدية حجاباً، وبدت أكبر كثيراً من شكلها الذي ارتبط في أذهان الكثيرين مع بداية شهرتها في طفولتها.

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ومع انتشار الصورة، ردّت ديمة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك لتؤكد أن الطفلة هي ابنة شقيقها المغني محمد بشار، واسمها مريم، وأرفقت المنشور بأغنية لمحمد يغني فيها لابنته ويظهر معها في أكثر من مقطع.

وأضافت ديمة في منشورها: «في مواقع وإشاعات عم بتنزل الصورة وتكتب أنه ديمة بشار رزقت بمولود…. هاي إشاعة ولا صحة ولا أساس لها، أرجو منكم تصحيح هالمعلومات».

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