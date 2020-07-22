شكرا لقرائتكم خبر عن تمساح يفترس ‘‘طفل’’ في الشاطئ بسرعة خاطفة .. وحينما وصل إلى صدره كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (شاهد) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:54 صباحاً - تمساح يفترس ‘‘طفل’’ في الشاطئ بسرعة خاطفة .. وحينما وصل إلى صدره كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (شاهد)

في حادثة نادرة، نجا صبي يبلغ من العمر ست سنوات من هجوم قاتل بأسنان تمساح في المكسيك، بعدما جره إلى النهر أمام أخته وكاد أن يقتله، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة. 78140962 وفي التفاصيل، كان الصبي وأخته يلعبان على شاطئ إل بالمر في مقاطعة جيريرو الساحلية، بعدما هربا من أنظار والديهما، لكن الصبيان لم يدركا الخطر الذي كان يقترب منهما بينما يلهوان في الماء. وقال شهود عيان أن الصبي لعب بالقرب من منطقة مسيجة تحت جسر، واثناء ذلك قامت أنثى تمساح بالإمساك برأسه الصغير. Advertisements عقب ذلك، تم نقل الصبي البالغ من العمر ست سنوات إلى المستشفى بعد الهجوم عليه، لكن قبلها تم تخليصه بصعوبة. وقام التمساح بهجوم قاتل لمدة 10 دقائق، عض فيها رأس وذراعي وصدر وساقي الطفل. وحاول السياح انقاذ الطفل برشق التمساح البالغ طوله 3 أمتار بالحجارة حتى أطلق سراح الطفل في النهاية. لكن لاتزال حالة الطفل خطرة في إحدى مشافي المكسيك، و تقوم السلطات حاليا بالتحقيق في الواقعة. 78140962 78140962

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمساح يفترس ‘‘طفل’’ في الشاطئ بسرعة خاطفة .. وحينما وصل إلى صدره كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.