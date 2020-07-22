شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صافيناز عارية فى حفل مسرب على شاطئ للنساء فقط ورقصهم معها "كله واخد راحته" والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:54 صباحاً - شاهد .. صافيناز عارية فى حفل مسرب على شاطئ للنساء فقط ورقصهم معها “كله واخد راحته”

صرّحت الفنانة الإستعراضية صافيناز أنها لم ترقص عارية على البحر في الحفل الذي أحيته في الساحل الشمالي .

وأضافت صافيناز أن الحفل كان مخصصاً للسيدات فقط ولم يكن فيه أي رجل وهو طبيعة الشاطئ الذي أقيم فيه الحفل باعتباره مخصصاً للسيدات فقط. لافتة إلى أنها فوجٍئت بدخول الرجال الى الحفل .29350152

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وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها هذه البدلة التي ترتديها في الحفلات النسائية. وهي بدلة متوافقة مع الشروط الرقابية .

وتم تسريب صور من الحفل عبر المواقع خلال الساعات الماضية الأمر الذي عرضها لانتقاداتٍ حادة بدعوى أنها كانت عارية.

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