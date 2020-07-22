شكرا لمتابعة خبر عن تضرر أكثر من 40 منزل في مدينة شبام التاريخية في حضرموت جراء الأمطار الغزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مناطق ومدن وادي حضرموت ، أمطار غزيرة تفاوتت في مستوياتها منذ الخامسة والنصف عصرا. وقال الصحافي علوي بن سميط، أن هطول المطار على مدينة شبام التاريخية أحدث اضرار في أسطح الكثير من البيوت الطينية القديمة وحتى الساعة فإنه ومن مختلف المصادر ومع شدة الامطار الرعدية والرياح بلغت البيوت المتضررة اكثر من 40 منزلا أصيب بغرر من السطوح أدى الى تسرب المياة الى داخل المنازل مما يستدعي التدخل العاجل من السلطات المحلية والهيئة العامة للمدن التاريخية والصندوق الاجتماعي للتنمية سيما وأن منظمة اليونسكو قد اعتمدت فعليا مبالغ للترميمات والتمويل موجود لدى جهات معنية كالصندوق . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) Advertisements شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضاف بن سميط “حتى لاتتفاقم الحالة بمدينة شبام فإن الوضع يستدعي إجراء ترتيب للأولويات “. ووجه بن سميط مناشدة عاجلة بإسم أهالي مدينة شبام التاريخية للسلطات بالمحافظة والوادي والمديرية ولكل المنظمات الدولية والمحلية والمجتمعية للتدخل لمعالجة الأضرار .

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