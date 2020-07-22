شكرا لمتابعة خبر عن الجيش ومقاتلات التحالف .. يواصلون حصد رؤس الحوثيون ومسيراتهم شرقي صعدة والعاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل أبطال الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية، حصد رؤوس مقاتلي جماعة الحوثي في جبهات صعدة و نهم ومارب والجوف والبيضاء.

و ذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف بصعدة على صفحته بالفيسبوك، أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية آلية تابعة لجماعة الحوثي في مربع الصوح بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة.

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وأشار إلى أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر الحوثيون كانوا على متن الآلية.

يأتي ذلك غداة انحسار الغارات الجوية للتحالف العربي على مناطق سيطرة الحوثيين، حيث شن طيران التحالف العربي، أمس الاثنين، خمس غارات على محافظتي مأرب والجوف، بعد يوم من تعرض ثلاث محافظات إلى 22 غارة جوية. وفي ذات السياق، لقي 12 عنصراً من جماعة الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، أمس الاثنين، بنيران أبطال الجيش في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء؛ وفقا لتصريح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وذكر المصدر أن مجموعة من عناصر جماعة الحوثي حاولت فجر أمس، التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة نجد العتق إلا أن أبطال الجيش كانوا لهم بالمرصاد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

ونوه بأن أبطال الجيش أسقطوا طائرة استطلاع تابعة للحوثيون في سماء المنطقة بذات الجبهة، صباح أمس.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات حوثية وهي في طريقها إلى جبهات نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيون.