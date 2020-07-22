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صنعاء - ياسمين الخيامي - اول تعليق رسمي من الحوثي بعد مرض الملك سلمان ودخوله الى مستشفى الملك فيصل التخصصي

2020/07/22 الساعة 03:17 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أثارت تغريدة للقيادي البارز في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي، تمنى فيها السلامة للملك سلمان، زوبعة من الجلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول خلفياتها ولغتها غير المعهودة من قبل قيادي كبير في الجماعة الحوثية في الخطاب مع السعودية. وقال الحوثي في تغريدة مقتضبة على حسابه بموقع تويتر: " بالسلامة يا بو محمد (في إشارة إلى الملك سلمان) وأنصح بإيقاف العدوان قبل عقد تحالفات جديدة تحدثنا عنها سابقًا". =========================================================== جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: اثيوبيا تقرع طبول الحرب ضد مصر وتعلن استعدادها للمواجهة..شاهد موازين القوى بين الجيش المصري والاثيوبي اول تعليق رسمي من الحوثي بعد مرض الملك سلمان ودخوله الى مستشفى الملك فيصل التخصصي الممرضة فتحية شعبان تفجر مفاجأة مدوية وتكشف ماحدث أثناء تغسيل جثمان الراحلة "رجاء الجداوي"..شاهد (2 صور صادمة ) الملك سلمان يأمر بإعدام هذا الشخص قبل دخوله المستشفى .. شاهد من يكون؟(الاسم) قرار سعودي جديد سيتم تنفيذه غدا الاربعاء وسيكون كارثيا على المغتربين الذين يعملون في هذه المهنة ليس ولي العهد..من الذي ترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء في ظل غياب الملك سلمان في مستشفى الملك فيصل التخصصي

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