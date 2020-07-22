شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : أول ظهور للملك سلمان من قلب مقره في مستشفى الملك فيصل ( فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو، عن أول ظهور لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وترأس الملك – حفظه الله – عبر الاتصال المرئي، جلسة مجلس الوزراء اليوم التي أصدر خلالها العديد من القرارات الهامة.

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وأظهر الفيديو خادم الحرمين ، يتمتع بصحة جيدة إذا قام بقراءة الأوراق الموجودة أمامه لمناقشة أعضاء المجلس في الملفات الخاصة بهم.

الجدير بالذكر أن الديون الملكي قد أعلن أمس الإثنين دخول خادم الحرمين مستشفى الملك الفيصل لإجراء فحوصات طبية نتيجة لإصابته بالتهاب المرارة.