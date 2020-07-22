شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. قتل القحطاني بأمر من الملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، عبر وزارة الداخلية اليوم، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، بعد إقدامه على جريمة بشعة في حق أحد أفراد عائلته، وذلك بعد صدور أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عقب استنفاد كل درجات التقاضي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، جاء في نص البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية: أقدم / هادي بن سعود بن مهدي القحطاني ،على قتل / مهدي بن هادي بن معيض القحطاني ـ سعوديي الجنسية ـ ، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته إثر خلاف بينهما.

وتابع البيان :” وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ،والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص”.

واختتم البيان :” وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم ، وأيد ذلك من مرجعه ، وصدر أمر سام من الملك سلمان يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد ذلك من مرجعه بحق الجاني المذكور”.