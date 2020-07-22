أبناء المهرة يحملون السعودية المسؤولية الكاملة عن أي نتائج أو احتكاكات قد تحدث

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة



رفضت اللجنة المنظمة لإعتصام أبناء المهرة السلمي، الثلاثاء، أي فعاليات أو مهرجانات محملة الاحتلال السعودي المسؤولية الكاملة عن أي نتائج أو احتكاكات قد تحدث.

وأكدت لجنة اعتصام المهرة بأنها ستعود لاستئناف كافة انشطتها بما في ذلك الاعتصام المفتوح أمام بوابة المطار في حالة إصرار “الإحتلال السعودي الإماراتي” بالتصعيد المستمر ، واقامة فعاليته يوم السبت المقبل.

وقالت لجنة اعتصام المهرة في بيان صادر عن اجتماعها الموسع في مدينة الغيضة أنها تفاجأت من استدعاء محافظ المهرة المعين من هادي في هذا التوقيت بالتزامن مع قرب التوقيع على وثيقة شرف تحفظ للمهرة أمنها واستقرارها.

واضافت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت مع “سعي أدوات الإحتلال السعودي الإماراتي للتصعيد واقلاق السكينة العامة من خلال دعوات الإنتقالي إلى ما أطلقوا عليه فعالية الزحف إلى الغيضة يوم السبت المقبل لخلق فوضى وخلط الاوراق، مشيرة إلى إن ذلك يأتي لاستغلال غياب المحافظ بنية مبيتة لتمرير فعالياتهم ومخططاتهم كونه رئيس اللجنة الأمنية.”

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وأكدت اللجنة أنها ستوجه دعوة لاستئناف الهبة الشعبية في كل مديريات المحافظة للدفاع والذود عن المحافظة من أي أخطار إذا ما أستمر الإحتلال وادواته في التصعيد. وأقرت اللجنة في اجتماعها الموسع على التمسك بما وصلت إليه اللجنة المكلفة من قبل المحافظ للإجماع على وثيقة شرف لكل أبناء المحافظة.

كما أكدت على موقفها في الحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية والدفاع عنها إذا لم تقم المؤسسات الشرعية تجاه ذلك، مشددة بأنها ستقف للتصدي لكل من تسول له نفسة المساس بأمن واستقرار المحافظة.

وأهابت اللجنة جميع أبناء المحافظات الأخرى المشاركة والوقوف معنا في مواجهة الإحتلال السعودي الإماراتي .