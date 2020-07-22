الحوثي يكشف عن مخالفة أممية يقودها غريفيث ويطالب بطرف محايد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف عضو المجلس السياسي الاعلى، محمد علي الحوثي، الأربعاء، عن قيام الأمم المتحدة بمخالفة اتفاق لتقييم وضع ناقلة صافر النفطية.

وقال الحوثي عبر حسابه في “تويتر”: أبلغتنا وزارة الخارجية اليمنية بأسفها على مخالفة الأمم المتحدة لما تم الاتفاق عليه معها بخصوص ‎صهريج صافر”.

وأضاف: “ومع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطياً إلا اننا نحملهم المسؤولية فقد كنا نترقب المراوغة”، مطالباً بإشراك طرف ثالث غير مشارك في تحالف العدوان، حيث قال: “حتى لا نستمر في جدل عقيم، فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي غير مشارك بالعدوان تداركاً لأي كارثة أو اعاقة”.

وكان المجلس السياسي قدم وثيقة حل شامل للأمم المتحدة، في 8 أبريل الماضي، تتضمن “النشر لبعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع ناقلة صافر وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة”، و”الاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر – رأس عيسى”.

وطالبت الاطراف الوطنية في وقت سابق بإيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.

واتهمت شركة النفط اليمنية تحالف العدوان في نوفمبر 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.