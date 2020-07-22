عقب قيام مرتزقة عفاش ببيع الأطقم العسكرية.. الانتقالي يشن حملة على معارض السيارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر جنوبية عن قيام عدد كبير من القادة العسكريين المحسوبين على قوات العمالقة وقوات طارق عفاش في الساحل الغربي ببيع عشرات من الأطقم العسكرية في معارض السيارات بمحافظات عدن وأبين ولحج، سيما في ظل استمرار انقطاع رواتبهم

وقالت المصادر في تصريحها لـ”الخليج 365” أن المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات وجه الاحزمة الأمنية في تلك المحافظات بتنفيذ حملات على معارض السيارات لاسترداد عدد كبير من السيارات العسكرية التي أضحت معروضة للبيع في المعارض ومصادرتها.. لافتة الى أن عسكريين بينهم قادة كتائب في صفوف طارق عفاش قاموا خلال الاسابيع الماضية ببيع نحو 23 طقم عسكري في عدن ولحج، بينما قام عسكريين تابعين لألوية العمالقة ببيع سياراتهم في ابين وعدن.

وكانت قوات الحزام الأمني اعلنت في وقت سابق شنها حملة على معارض السيارات في الضالع بناء على توجيهات من قيادة التحالف السعودي الاماراتي للكشف عن مصير العديد من السيارات التي اختفت من المعسكرات في الساحل الغربي..