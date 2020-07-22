شكرا لمتابعة خبر عن أول رد قطري على تصريحات رئيس الوزراء اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفت دولة قطر، تصريحات رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور معين عبدالملك، الاثنين، بشأن دعمها للحوثيين بالمضحكة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان صحفي، امس الثلاثاء، تابعه المشهد اليمني، أنها تعرب عن استغرابها الشديد من الزج باسم دولة قطر في الحرب في اليمن ورفضها القاطع وشجبها لما ورد على لسان رئيس الوزراء اليمني من اتهامات حول دعم جماعة الحوثي.

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وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر، حكومة وشعباً، مع الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين منذ سنوات. وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور معين عبدالملك، قال أمس الإثنين، إن قطر تمول توترات في عدة محافظات يمنية ضمن دور تخريبي زاد وضوحا مع مقاطعة دول التحالف العربي للدولة الخليجية.

وتحدث في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية نشرتها، اليوم، عن الدعم القطري المبكر لجماعة الحوثي الموالية لإيران بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات في إطار سياسة نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في اليمن.

وأشار الى أن هذه السياسة القطرية صارت واضحة ومعلنة مع مقاطعتها من دول التحالف العربي، مشيرا إلى تمويلها بؤر توتر في بعض المحافظات وإطلاق حملات تشويش كجزء من سياستها التخريبية.

وقال عبدالملك إن الدولة اليمنية لن تقبل بنشاط مجاميع مسلحة ترتبط بأجندات غير وطنية.