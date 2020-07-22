شكرا لمتابعة خبر عن قوات الأمن الخاصة : تمنع قيادات عسكرية في اللواء 35 مدرع من دخول مدينة التربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية وإعلامية، بأن قوات الأمن الخاصة، منعت امس الثلاثاء، قيادات عسكرية في اللواء 35 مدرع من العبور إلى مدينة التربة جنوبي محافظة تعز.

وبحسب المصادر، فإن نقطة أمنية تابعة لقوات الأمن الخاصة، منعت أركان حرب اللواء 35 مدرع العقيد عبد الملك الأهدل، وبقية أركانات من الوصول إلى التربة.

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وأضافت، أن القادة العسكريين كانوا في طريقهم لحضور اجتماع دعا إليه محافظ المحافظة نبيل شمسان، وأجبرتها قوات الأمن الخاضعة على العودة إلى مقر اللواء 35 في منقطة العين بمديرية المعافر.

وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع كان مخصصاً لمناقشة ترتيبات تسليم قيادة اللواء 35 مدرع، للقائد الجديد العميد عبدالرحمن الشمساني، والذي عُين بقرار جمهوري مطلع يوليو الجاري.

وذكرت المصادر، أن المحافظ شمسان كلف كلاً من قائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان ومدير مديرية الشمايتين عبدالعزيز الشيباني للنزول إلى منطقة العين لتقديم الاعتذار لجميع أركانات اللواء 35.