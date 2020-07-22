شكرا لمتابعة خبر عن جريمة مروعة تهز السموات والارض .. يمني يمارس الجنس مع ابنته لعدة سنوات بالتناوب مع نجله وحملت وحين رفضت قام بقتلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المقرر أن تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة إب، غدا الاربعاء، أولى جلسات محاكمة أب يمني اغتصب ابنته لعدة سنوات بالتناوب مع نجله؛ وفقا لمصادر مطلعة.

المصادر أوضحت لـ المشهد اليمني ، أن منطقة ظلمة بمديرية حبيش، شهدت جريمة شاذة؛ بإقدام الجناة؛ الأب الشاذ عبدالواحد الجبلي مع ابنه ابراهيم عبدالواحد بالتناوب على اغتصاب أبنته أمنية عبدالواحد ذات ال 14 عاما ولعدة أعوام وحملت منه وقام باجهاض حملها و استمر في اغتصابها حتى ضاق بها الحال.

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وأشارت المصادر إلى أن الطفله أمنية رفضت تنفيذ نزوات ورغبات الأب الشاذ في مطلع شهر يناير الماضي، وطلبت منه قتلها وإنهاء حياتها وهو ما قام به الأب الجاني بالفعل؛ إذ صوب عدة رصاصات على رأسها، وبذلك انتهت قصة عذابها للأبد.

ولفتت المصادر إلى أنه تم القاء القبض على الجناة الشواذ الاثنين الأب والابن، واستكملت النيابة أجراءتها من جمع الأدلة والشهود والتقارير الطب الشرعي، و إحالة القضية الى المحكمة الجزائية التي ستبدأ المحاكمة اليوم.

وأثارت الحادثة استياء واسع من الجميع الذين طالبوا بسرعة إعدام الجناة والتعزير بهم.