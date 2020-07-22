شكرا لمتابعة خبر عن سياسي موالي للشرعية .. يحذر من ميول الناس لسيطرة الحوثيين على كل اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأكاديمي الموالي للشرعية الدكتور فيصل الحذيفي إن اليمنيين يقتنعون يوما إثر آخر بالحوثيين،بسبب ممارسات التحالف والشرعية.

وكتب الحذيفي في حسابه على فيسبوك عن منع التحالف دخول اليمنيين العالقين إلى بلادهم، وطلبه موافقة مسبقة، على كل شخص.

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وقال الحذيفي: أن تمنع السعودية والإمارات أي أجنبي وأي يمني من الدخول إليها فهذا شأنها ومن حقها وضمن سيادتها ..لكن أن تتجاسر وتمنع المواطن اليمني من الدخول إلى بلاده بالتزامن مع الصمت المخجل للشرعية فهذه من علامات السقوط السياسي والدبلوماسي والقانوني والأخلاقي بل ومن علامات قيامة الساعة .وأضاف: يريد منا المنتفعون وذباب جلال هادي وقيادة الأحزاب الصفيقة التشبث بالشرعية التي يحتكرها هادي لنفسه مع نفسه في فنادق الرياض .

وأعرب الحذيفي عن خشيته من أن يستمر الصمت كثيرا حتى “تصبح ليلة الدخلة للعرسان في اليمن لا تتم إلا بإذن دول التحالف بما في ذلك دخول الحمام ..وتحويل اليمن إلى سجن تعذيب كبير برعاية السلطة الشرعية ”

وقال إن اللوم ليس على هذه الدول المعتدية والمتدخلة في الشؤون اليمنية ولكن يقع على سلطة شرعية استدعت التدخل دون اتفاق أو ضوابط ودون موقف أو اعتراض عن جرائمها ضد اليمنيين ،وعلى قيادة أحزاب تواطأت مع الشرعية على قبول هذه الخيانة الوطنية ..وعلى شعب يرى كل ذلك ويصمت وينتظر الفرج من السماء ..

ولفت إلى أن الناس قد يخرجون، للمطالبة برحيل الشرعية والدعوة لتسليم المناطق التي وصفها بـ “المحررة” للحوثيين ..