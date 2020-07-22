شكرا لمتابعة خبر عن دعوة لهبة شعبية في محافظة المهرة لمواجهة الاحتلال الخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة بأنها ستدعو لهبة شعبية لمواجهة الاحتلال السعودي الإماراتي للمحافظة إذا ما استمر التحالف المضي في نشر الفوضى . واكد الناطق الرسمي لاعتصام المهرة علي بن محامد أن دعوة الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا لمظاهرة في المهرة في ٢٥ من يوليو الجاري بهدف الانقلاب على الشرعية في المهرة كما حدث في سقطرة . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) Advertisements شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ولفت بن محامد في تصريح للجزيرة تمسك أبناء المهرة بشرعية الرئيس هادي ورفض المشروع الإماراتي السعودي في المحافظة . وقال لن نسمح للتحالف في تمرير مخططاته وتدميره لمؤسسات الدولة وسندعو لهبة شعبية في كل مديريات المحافظة لمواجهة تلك المخططات مبينا في الوقت ذاته بأن لجنة اعتصام المهرة سلمية ومتمسكه بحقها النضالي تجاه مخططات التحالف . وأضاف سنكون إلى جوار كل الأجهزة الأمنية والعسكرية وإلى جانب كل الوطنيين تجاه هذه الأفعال التي سيقدم عليها الانتقالي الجنوبي بدعم من قبل التحالف .

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