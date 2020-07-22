شكرا لمتابعة خبر عن عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون سعوديون ما قيل إنها تسريبات من مصادر طبية تفيد بوفاة الملك سلمان بن عبد العزيز، عصر اليوم في المشفى الذي يرقد فيه.

واتهم ناشطون ومغردون البلاط الملكي في السعودية بالتكتم عن نشر نبأ وفاة الملك سلمان، تمهيدًا لتدارك الارتباك في التحضير لمبايعة ولي العهد محمد بن سلمان خليفة لولده.

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عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟!

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وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن صباح أمس الاول نقل الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.