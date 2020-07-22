شكرا لمتابعة خبر عن جباري : يفتح النار على التحالف ويتهمه بتخريب اليمن ومنع اليمنيين من تصدير ثرواتهم وفتح مطاراتهم وموانئهم .. ويحذره من تبعات سياسة التحالف القائمة في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، هجوما ناري على التحالف السعودي الإماراتي منتقدا دورهما في مساندة الشرعية اليمنية منذ سنوات. واتهم جباري السعودية السعى لاتفاق بديل عن اتفاق الرياض لتنفيذ الشق السياسي فقط،مشيرا إلى أن اتفاق الريتز المقترح يركز على تعيين المسؤولين ويتجنب الشق الأمني. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل Advertisements ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وقال نائب رئيس مجلس النواب إن اتفاق الرياض مشروع سعودي إماراتي وقع عليه اليمنيون ولم ينفذ، وكل الأوراق بيد التحالف ولو أراد تنفيذ اتفاق الرياض حرفيا فسيتم ذلك. وحمل عبد العزيز جباري في تصريحات للجزيرة، التحالف مسؤولية استيلاء مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا على سقطرى . وحذر جباري من تبعات سياسة التحالف القائمة في اليمن، مؤكدا أنه إذا لم يستقر اليمن فإن التحالف السعودي الإماراتي سيكون أكثر المتضررين، داعيا الاخير للتوقف الفوري عن خلق المشاكل بإنشاء تشكيلات مسلحة. وتساءل نائب رئيس مجلس النواب بالقول: لماذا يتم منع اليمنيين من تصدير ثرواتهم وفتح مطاراتهم وموانئهم من قبل التحالف السعودي الإماراتي.

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كانت هذه تفاصيل خبر جباري : يفتح النار على التحالف ويتهمه بتخريب اليمن ومنع اليمنيين من تصدير ثرواتهم وفتح مطاراتهم وموانئهم .. ويحذره من تبعات سياسة التحالف القائمة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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