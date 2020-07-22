شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو صادم لشخصين يقومان بفتح فم جمل ويدخلان فيه أفعى حية ومن ثم يسكبان الماء في جوفه كي يبلعها. ووسط حيرة النشطاء من السبب وراء إقدام الشخصين على هذا السلوك الغريب، عبر آخرون عن اشمئزازهم للمشهد. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • قناة MBC تسرب فيديو للفتاة المحجبة التي شاركت في برنامج "ذا فويس" واذهلت لجنة التحكيم بجمالها الخارق .. الفنان محمد حماقي لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد • السعودية : شاب وجد شقيقته المحجبة مع شاب آخر في أحد المقاهي ..انصدم من هول الموقف وكانت ردة فعله مفاجئة ولم يتوقعها أحد ..شاهد الفيديو • مذيعة قناة MBC تتزوج أوسم طيار سعودي ..استضافته في برنامج "صباح الخير يا عرب" ولم تستطع تمالك نفسها امام جماله ..شاهد الصور • أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) • شاهد :حفلة شواذ وجنس جماعي تهز السعودية ..هذا الشاب ارتدى ملابس نسائية وظهر كأنه ملكة جمال ..فيديو • المليادير السعودي الامير الوليد بن طلال يحتفل بزواجه من الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى ..فتنته بجمالها الساحر فطلق اختها وارتبط بها ..شاهد صور مذهلة • هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة.. شاهدو فضيحتها بين الأشجار.. كل شيء على الطبيعة أحلى.. "صور" Advertisements • في أول ظهور لها .. إبنة الملك سلمان تذهل الجميع بجمالها الساحر .. ظهرت كأنها حورية من الجنة وقهرت كل أميرات الخليج ..شاهد الصور • شاهد من هي مذيعة قناة الجزيرة التي خطفت قلب "بشار الاسد" بجمالها الساحر وعاشرته في قصره ..صور • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهد فضيحتها الجديدة التي تم نشرها اليوم ..ارتدت ملابس عارية وكشفت المستور من جسدها .."صور" • بالصور ... نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة "شمس الملا" مع حبيبها بملابس فاضحة وجريئة جدا .. والمفاجأة ما فعلته وهي بين احضانة ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- ووسط حيرة من تفاعلوا مع المشهد، أيد البعض فكرة إصابة الجمل بمرض ما وإقدام الشخصين على وصفة طبية "غريبة" لعلاجه تتمثل بإدخال أفعى صغيرة في أحشائه. #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c22"> #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c22">

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كانت هذه تفاصيل خبر أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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