شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية القطرية ترد على تصريحات رئيس الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استغربت الخارجية القطرية من تصريحات رئيس الحكومة اليمنية الاخيرة التي اتهم فيها دولة قطر بدعم الانقلابين الحوثيين لمحاربة الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا بحسب تصريحات رئيسها معين عبد الملك

ووفقا لوكالة الانباء القطرية " قنا" اعربت الخارجية القطرية عن استغرابها الشديد من الزج باسم دولة قطر في الحرب في اليمن، ورفضها القاطع وشجبها لما ورد على لسان رئيس الوزراء اليمني من اتهامات باطلة حول الدعم المزعوم لجماعة الحوثي،

Advertisements

وأكدت الخارجية القطرية تضامن دولة قطر، حكومة وشعبا، مع الشعب اليمني.

المصدر: وكالة الانباء القطرية