شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: تدشين عملية صرف مرتبات الجيش لشهرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر مطلعة في الدائرة المالية بوزارة الدفاع انه تم صباح الثلاثاء عملية صرف مرتبات الجيش من قبل البنك المركزي بعدن لشهرين هما مارس وابريل.

وقال الإعلامي علي منصور مقراط رئيس تحرير صحيفة وموقع الجيش لصحيفة عدن الغد أن عملية الصرف تجرى من البنك لتسليم مرتبات إلى المندوبين الماليين للوحدات العسكرية من الألوية والمحاور وهيئات ودوائر وزارة الدفاع وغيرها.