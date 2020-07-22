رئيس المجلس الانتقالي يبعث برقية إلى القيادة السعودية.. لهذا السبب؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - بعث اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برقية تهنئة الى القيادة السعودية الشقيقة بمناسبة تعافي جلالة خادم الحرمين الشريفين بعد أن منّ الله عليه بالشفاء. Advertisements وجاء في البرقية ما يلي: "لقد سررنا بنبأ سلامة وصحة جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعد أن منّ المولى على جلالته بالشفاء، سائلين الله عزّ وجلّ أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم جميعاً من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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