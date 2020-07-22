شكرا لبحثكم عن خبر وزير حقوق الإنسان: ما حصل لمنازل "ال العواضي" في ‎صنعاء جريمة ضد الانسانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال وزير حقوق الإنسان "محمد عسكر" ان اقتحام ونهب منازل ال العواضي في ‎#صنعاء جريمة ضد الانسانية.

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وقال عسكر في تغريدة له: ‏ما حصل لمنازل ال العواضي في ‎#صنعاء من نهب واستيلاء، جريمة ضد الانسانية، يجعل ‎#الحوثي امام الشعب اليمني والمجتمع الدولي ما هو الا مليشيا طارئة،لا تحترم أسس الدولة،ولا تأمن للناس حقوقهم ومعيشتهم.

واضاف: لابد من تحييد هذا النهج المليشياوي اذا اردنا صناعة سلام دائم وشامل باليمن.