شكرا لبحثكم عن خبر وزير حقوق الإنسان: ما حصل لمنازل "ال العواضي" في صنعاء جريمة ضد الانسانية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال وزير حقوق الإنسان "محمد عسكر" ان اقتحام ونهب منازل ال العواضي في #صنعاء جريمة ضد الانسانية.
وقال عسكر في تغريدة له: ما حصل لمنازل ال العواضي في #صنعاء من نهب واستيلاء، جريمة ضد الانسانية، يجعل #الحوثي امام الشعب اليمني والمجتمع الدولي ما هو الا مليشيا طارئة،لا تحترم أسس الدولة،ولا تأمن للناس حقوقهم ومعيشتهم.
واضاف: لابد من تحييد هذا النهج المليشياوي اذا اردنا صناعة سلام دائم وشامل باليمن.
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