شكرا لبحثكم عن خبر مصادر سياسية: المملكة حريصة على مشاركة كل القوى الجنوبية في الحكومة المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر سياسية ان المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على مشاركة كل القوى السياسية الجنوبية الفاعلة في الحكومة القادمة. Advertisements ونفت المصادر المطلعة في افادة لصحيفة عدن الغد على تطورات المشاورات السياسية في الرياض ان تكون المملكة العربية السعودية قد اقرت باستحواذ المجلس الانتقالي الجنوبي على حصص الجنوب في الحكومة المقبلة او اي طرف سياسي اخر. واوضحت المصادر الى ان المملكة تبذل جهودا دبلوماسية لدفع الاطراف المشاركة في مشاورات الرياض للاتفاق على حكومة تضم كل الأطراف السياسية ودون اقصاء لاي طرف.

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