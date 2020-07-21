شكرا لبحثكم عن خبر قيادي بالانتقالي: لن نتراجع عن الادارة الذاتية مهما كلف الامر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي بانهم لن لن يتراجعون عن الادارة الذاتية مهما كلف الامر. Advertisements وقال الدكتور احمد عقيل مدير مكتب رئيس الادارة الذاتية للانتقالي، في تغريدة له: ‏لا أحد يستطيع أن يفرض علينا شي يخرجنا عن مسار قضيتنا. واضاف: نحن فرضنا الإدارة الذاتية في الجنوب ولن نتراجع عنها مهما كلف الامر.

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