شكرا لبحثكم عن خبر البيض : هناك من يسعى لتفخيخ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد نجل الرئيس الجنوبي/ علي سالم البيض أن هنالك من يسعى إلى تفخيخ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية للتهدئة في جنوب اليمن بين الشرعية والمجلس الانتقالي.
وقال هاني علي سالم البيض في تغريدة له على موقع " تويتر " الشرعية وأخوانها يريدون اتفاق الرياض رخوًا او فضفاض ويقبل التحريف والاجتهاد من متنفذيهم واباطرتهم ويحتمل كل التأويلات لتكديس القوى والأطراف المتسببة في الأزمة والحرب وخراب البلاد والعباد في الشمال والجنوب تحت مظلته ليس إلا.
وأردف بالقول " باختصار هناك من يسعى بل يجتهد لتفخيخ اتفاق الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر البيض : هناك من يسعى لتفخيخ اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.