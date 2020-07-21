شكرا لبحثكم عن خبر البيض : هناك من يسعى لتفخيخ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد نجل الرئيس الجنوبي/ علي سالم البيض أن هنالك من يسعى إلى تفخيخ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية للتهدئة في جنوب اليمن بين الشرعية والمجلس الانتقالي.

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وقال هاني علي سالم البيض في تغريدة له على موقع " تويتر " الشرعية وأخوانها يريدون اتفاق الرياض رخوًا او فضفاض ويقبل التحريف والاجتهاد من متنفذيهم واباطرتهم ويحتمل كل التأويلات لتكديس القوى والأطراف المتسببة في الأزمة والحرب وخراب البلاد والعباد في الشمال والجنوب تحت مظلته ليس إلا.

وأردف بالقول " باختصار هناك من يسعى بل يجتهد لتفخيخ اتفاق الرياض.