شكرا لبحثكم عن خبر مستشفى للحميات بعدن يثير جدلا والاهالي يحتجون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثار مستشفى حميات ميداني يعتزم الصليب الاحمر الدولي تشييده على ساحل ابين جدلا واسع النطاق. ولاول مرة في تاريخ عدن يتم تشييد مستشفى على الساحل حيث تشتد التيارات الهوائيّة التي تعرقل اي عمل صحي. وهاجم نشطاء المشروع الغريب وقالوا ان الهدف تصفية اموال مشاريع صحية ممولة دوليا عبر تنفيذ مشاريع وهمية لا احتياج لها ولا أهمية. Advertisements والغريب بمكان ان انشاء هذا المشروع جاء في حين انتهت جائحة ضربت المدينة.. ويقول نشطاء انه كان الاولى دعم المستشفيات الحكومية واقامة مثل هذه المراكز فيها بدلا من تنفيذ مشاريع وهمية. وعصر الثلاثاء تجمهر العشرات من اهالي خور مكسر رافضين اقامة المشروع.

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