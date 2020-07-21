الإمداد الدوائي يرفد مركز الضياء الصحي بتعز بالادوية والمستلزمات طبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفد البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم، مركز الضياء الصحي بمديرية جبل حبشي محافظة تعز، بالأدوية والمستلزمات الطبية.



وأكدت مديرة البرنامج الوطني الإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري ، استمرار البرنامج في تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات المحافظات اليمنية..مشيرة الى أن عملية رفد المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية تأتي ضمن خطة معتمدة من وزارة الصحة العامة والسكان للقطاع الصحي من أجل تقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى.

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