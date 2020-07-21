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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهرة.. تدشين الورشة التدريبية حول القانون الإنساني الدولي لمنتسبي الأمن والشرطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظة المهرة مختار محمد ، اليوم، بمدينة الغيضة، الورشة التدريبية حول القانون الإنساني الدولي التي تنفذها مؤسسة وطن للتنمية والتدريب، بتمويل من المؤسسة السويسرية للتنمية والحكومة الهولندية، لمنتسبي الأمن والشرطة العسكرية بالمحافظة.
وأشار وكيل المحافظة في الورشة التي حضرها مدير عام الشرطة والأمن بالمحافظة، العميد مفتي صمودة، إلى أن الورشة ستمكن المشاركين من اكتساب خبرات ومهارات جديدة وتساهم في تعزيز قدراتهم..مؤكدا أن السلطة المحلية تولي قطاع الأمن أهمية كبيرة لما يلعبه من دور في استتباب الأمن والاستقرار.
وأوضح مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة وطن للتنمية والتدريب ماجد بن جعه، بأن الدروة التدريبية التي تستمر أربعة أيام، تستهدف 80 من منتسبي الأمن والشرطة العسكرية بالمحافظة..مشيراً إلى أن المشروع يستهدف محافظات حضرموت وشبوة والمهرة ويبلغ عدد المستهدفين 320 من رجال الأمن والجيش.
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