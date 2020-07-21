شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 وهي كالتالي :

المشتركة تلقن مليشيات الحوثي دروساً قاسية خلال إفشال هجومين بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/491364 خبير عسكري لــ"الخليج 365": قضية سفينة صافر دليل على حرب غير أخلاقية تخوضها مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/491383/ الأرصاد يتوقع هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على معظم أجواء اليمن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/491395/ وكيل محافظة عدن يتفقد سير العمل بمشروع صيانة الطريق البحري https://www.elyamnelaraby.com/491399/ معين عبدالملك يزور العاصمة الإدارية الجديدة وينوه بما تشهده مصر من تحول نوعي https://www.elyamnelaraby.com/491428/ معين عبدالملك يشيد بالدور التنويري للمفكرين والمثقفين والباحثين المصريين تجاه اليمن https://www.elyamnelaraby.com/491429/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.